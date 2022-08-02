Казахстанских военных объединит единая сеть передачи данных

2 авг. 12:06

В скором времени в Казахстане будет построена сеть телекоммуникаций специального назначения, которая соединит силовые структуры страны в единую среду передачи данных, - сообщило министерство обороны Казахстана.

В плане цифровизации в армии министерством определены пять приоритетных направлений – это инфраструктура и технологии, процессы и данные, люди и навыки, инновации и кибербезопасность, - рассказал замминистра обороны Дархан Ахмедиев.

В рамках направления инфраструктура и технологии Минобороны ставит перед собой задачу перехода на "облако", в том числе инвентаризацию и закупку оборудования и компьютерной техники.

"Без инфраструктуры сложно внедрить полномасштабную цифровизацию. Пока у нас нет защищенной сети, которая объединяет все воинские части, и нет современной технологии в плане активного оборудования, серверного оборудования, компьютеров, сложно говорит о какой-то масштабной цифровизации. В первую очередь нужно решить эти вопросы", – отметил замминистра обороны, передает Sputnik Казахстан.

В планах министерства построить защищенную сеть, куда подключится остальной силовой блок. При военном положении весь силовой блок переходит под управление генерального штаба министерства обороны, для чего критично иметь коммуникацию со всеми точками этого силового блока, – пояснил заместитель министра обороны Казахстана.

Сколько времени потребуется для этого, определит рабочая группа. Пока по оценкам на это потребуется около трех лет, - добавил Ахмедиев.