Три человека подорвались на противопехотной мине в Физулинском районе

2 авг. 11:59

Три сотрудника компании, занимающейся разминированием, подорвались на противопехотной мине на территории освобожденного от оккупации села Гараханбейли Физулинского района. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Азербайджана.

Сигнал о ЧП поступил в прокуратуру Физулинского района около 10:00.

В ведомстве пояснили, что Ядыгяр Шукюров, 1990 года рождения, Ровшан Ализаде, 1991 года рождения, и Гылман Гусейнов, 1976 года рождения, во время работ по разминированию подорвались на противопехотной мине. В результате Шукюров и Ализаде получили телесные повреждения различной степени тяжести, а Гусейнову пришлось ампутировать правую ногу.

Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия, назначена судмедэкспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

Идет расследование.