Азербайджанские моряки завершили визит в Каспийск

2 авг. 11:55

В Азербайджан вернулись сторожевые корабли и личный состав Военно-морских сил республики, находившиеся с визитом в России, сообщает министерство обороны Азербайджана во вторник.

В рамках визита состоялась встреча руководства Каспийской флотилии ВМФ России и делегации ВМС Азербайджана. Стороны обсудили дружественные отношения между ВМС Азербайджана и Каспийской флотилией ВМФ России, затронули вопросы, представляющие взаимный интерес.

В рамках визита азербайджанские военные моряки приняли участие в параде, посвященном Дню ВМФ России.