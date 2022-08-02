Кубанские предприятия начали производство сахара нового урожая

2 авг. 11:38

Заводы Краснодарского края приступили к производству сахара нового урожая, - сообщает пресс-служба администрации региона.

В этом сезоне аграриям предстоит убрать 190 тыс га сахарной свеклы. Предприятия уже произвели первые 178 т сахара, - рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"На сегодняшний день собрано почти 60 тыс т корнеплодов. Весь урожай идет на переработку. Сейчас свеклу принимают пять заводов – Выселковский, Тихорецкий, Усть-Лабинский, Павловский и Кореновский", – написал Кондратьев в своем telegram-канале, передает "АиФ-Юг".

Напомним, в Краснодарском крае производится четверть всего российского сахара.