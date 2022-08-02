Еще 9 560 случаев коронавируса выявили в России

2 авг. 11:33

За минувшие сутки в России выявили 9 560 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 2 765, в Санкт-Петербурге - 1 635, в Подмосковье - 310. В Краснодарском крае - 84, в Ставропольском крае - 34, в Крыму - 119, в Дагестане - 17, в Кабардино-Балкарии - 42, в Адыгее - 11, в Карачаево-Черкесии - 8, в Чечне - 3, в Ингушетии - 5, в Северной Осетии - 2.

Общее число инфицированных в России достигло 18 622 103.

Госпитализированы за сутки 1 962 человека. Выздоровели 8 573 пациента, за все время - 17 990 048.

Умерли за сутки 48 человек, с начала пандемии - 382 517.