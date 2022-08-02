Турция будет укреплять связи с тюркскими государствами

2 авг. 11:25

Турция выступает за дальнейшее укрепление связей с тюркскими государствами, и важной площадкой для этого остается Организация тюркских государств, - заявил сегодня, выступая на трехсторонней встрече министров иностранных дел, торговли и транспорта Турции, Узбекистана и Азербайджана в Ташкенте, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

"Исторические связи и политическая воля – залог региональной интеграции", - отметил глава турецкой дипломатии, назвав трехсторонние механизмы сотрудничества "важным посланием" как региону, так и международному обществу, передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Тесное взаимодействие глав государств вносит важный вклад в развитие сотрудничества тюркоязычных государств, огромную роль в этом играет восстановление исторического Шелкового пути.

"Срединный транспортный коридор, предполагающий транзит грузов через Каспийское море, стал особо значимым в реалиях сегодняшнего дня. Они напомнили о значимости безопасной транспортировки и логистики. Кроме того, многие слаборазвитые страны столкнулись с продовольственным кризисом", - констатировал турецкий министр, отметив, что отношения Турции с Азербайджаном и Узбекистаном уже вышли за рамки стратегического партнерства.

Реализация новых проектов, в том числе в сфере транспорта, отвечает интересам всех стран региона.

"Анкара, в числе прочих вносит вклад в восстановление территорий Азербайджана, освобожденных от оккупации. Важные усилия в данном направлении предпринимаются под руководством президента страны Ильхама Алиева", - отметил министр, выразив надежду на то, что трехсторонние механизмы сотрудничества будут продолжены и выразятся в реализации успешных проектов и программ.