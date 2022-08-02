Пекин сильно ограничил транзит товаров через Казахстан

2 авг. 11:07

Рост заболеваемости коронавирусом привел к уменьшению Китаем объема транзитных перевозок через Казахстан, плановые значения по перевозкам не достигнуты, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбек Ускенбаев.

"Недостижение планового значения 25,3 млн тонн (фактическое - 23,8 млн тонн) связано с введением жестких санитарных ограничений со стороны КНР, что снизило пропускную способность приграничных железнодорожных переходов в два раза", - приводит его слова Sputnik Казахстан.

Основная доля транзитных грузов (70% или более 15,4 млн тонн) приходится на Китай. Это сказалось и на достижении показателя по увеличению контейнеропотока в Транскаспийском направлении. При плане 45 тыс ДФЭ фактическое исполнение составило порядка 41 тыс ДФЭ.