Лучшие фотографии "Вестника Кавказа" в июле

Зрители и участники Фестиваля уличных театров "Елагин остров"

Вид на Лахта центр и новостройки в Санкт-Петербурге

Фестиваль "Дружба народов" на ВДНХ

Горожане в жаркую погоду на Манежной площади

Суперлуние в Москве

Открытие выставки "Жизнь не умирает" в музее Востока

Участники Х Фестиваля воздушных змеев

Празднование дня ВМФ в Кронштадте

Гости многонационального праздника "Абрикос" на ВДНХ

Вид на Аркаду Гостиного двора и реку Волхов в Новгороде Великом