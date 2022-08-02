Карта "Мир" может быть внедрена в Таиланде

2 авг. 10:58

Бангкок работает с Москвой над внедрением российской карты "Мир" в Таиланде, рассказал в интервью РИА Новости посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават.

"Таиланд и Россия работают над проектом внедрения российской карты "Мир" в Таиланде, учитывая высокий запрос со стороны российских туристов, особенно в самых популярных направлениях, таких как Самуи, Паттайя и Пхукет", - сообщил он.

Реализация проекта задерживается на фоне создавшейся ситуации и определенных финансовых ограничений, добавил Вонгсинсават.

"Несмотря на это, насколько нам известно, тайские и российские поставщики услуг проводят совместные консультации, чтобы найти альтернативные решения в данной ситуации. Надеемся, что двусторонняя система быстрых платежей заработает скоро и поможет повысить объемы торговли товаров и услуг между двумя странами", - заключил посол.