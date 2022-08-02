Ингушские муниципалитеты не справляются с уборкой ТКО

2 авг. 10:55

Правительство Ингушетии признало неэффективной работу муниципальных администраций и регионального оператора "Экосистема" по раздельному сбору твердых коммунальных отходов (ТКО), - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кабинета министров региона.

"В ходе заседания в правительстве исполняющий обязанности председателя правительства Ингушетии Магомед Евлоев раскритиковал работу "Экосистема" и органов местного самоуправления за плохую работу по сбору ТКО. Он поставил перед муниципалитетами задачу - до 15 августа подготовить площадки для сбора мусора", - рассказал представитель республиканского правительства, передает "Интерфакс".

Как сообщил на заседании министр природных ресурсов и экологии Ахметхан Шадиев, деятельность по установке контейнеров для раздельного сбора ТКО еще не завершена и тому есть ряд причин. Одна из них - это нецелесообразность установки контейнеров при отсутствии спецтехники у регионального оператора. В свою очередь представители "Экосистемы" проинформировали о полной готовности вывоза ТКО с территорий муниципалитетов при надлежащем оборудовании контейнерных площадок.

Сейчас в Ингушетии установлено всего 812 контейнеров для раздельного накопления мусора, а его вывоз в основном происходит бестарным способом, то есть отходы загружаются ручным способом. Для решения этой проблемы в прошлом году республика закупила свыше 2 тыс 280 контейнеров для раздельного накопления отходов, установка которых позволит частично решить проблему.