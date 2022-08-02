В Казахстане могут вернуть Ashyq и обязательную удаленку

2 авг. 10:48

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният перечислила условия возвращения обязательного использования приложения Ashyq и перевода сотрудников на дистанционную работу.

В регионах, вошедших в "красную" зону в соответствии с нагрузкой на систему здравоохранения, ограничительные меры будут приняты в два этапа, сообщила министр на заседании правительства.

Когда показатель госпитализации увеличится от 25 до 50 на 100 тыс населения, число R будет выше 1 - начнется первый этап, без ограничений деятельности бизнеса, будет введено обязательное ношение масок в закрытых помещения и в транспорте.

На втором этапе - если показатель госпитализации превысит 50 на 100 тыс населения - будут введены обязательное использование приложения Ashyq, ограничение заполняемости бизнеса при проведении особых мероприятий до 50%, введение дополнительных ограничений в организациях образования, перевод 30% сотрудников на дистанционную работу.

"По прогнозу, в августе в Казахстане суточная заболеваемость коронавирусом вырастет до 4 тыс. человек. В сентябре заболеваемость пойдет на спад", - поделилась глава Минздрава.