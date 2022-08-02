Глава Брюховецкого района Кубани подал в отставку

2 авг. 10:38

Глава Брюховецкого района Владимир Бутенко, находящийся под следствием, подал в отставку по собственному желанию, - сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Заявление о досрочном сложении полномочий Владимира Бутенко рассмотрели и поддержали депутаты местного совета, - передает "АиФ-Юг".

Причиной отставки главы района стало то, что прокуратура Брюховецкого района проверила соблюдение закона при прекращении выплат несовершеннолетним подопечным приемных семей, и выяснилось, что по незаконным постановлениям экс-главы района в июле 2021 года приемных родителей 13 детей освободили от опекунства.

Все это время приемные дети проживали в семьях попечителей, но деньги на еду, одежду, медикаменты и другие жизненно важные потребности не получали.

Нарушения были допущены на сумму около двух миллионов рублей, результаты проверки прокуратура направила следователям.