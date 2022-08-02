Роспотребназдор рассказал, почему не стоит купаться в фонтане

2 авг. 10:34

Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от мысли искупаться в фонтане. Почему не стоит этого делать, ведомство пояснило в своем Telegram-канале.

Прежде всего в службе отметили, что купаться в фонтанах небезопасно, так как их конструкция не рассчитана на это. Из-за коммуникаций и подсветки, например, можно получить серьезную трамву или удар током.

"Вода в фонтане обновляется не часто, не очищается и не обеззараживается - она не будет такой же чистой, как в бассейне. Зачастую в фонтане купаются уличные собаки и птицы, а жаркая погода только способствует размножению микроорганизмов", - указали в Роспотребнадзоре.

Соответственно, фонтанные водные процедуры могут вылиться в острую кишечную инфекцию, респираторную инфекцию, конъюктивит, а также энтеровирусные и ротавирусные инфекции, и даже вирусный гепатит А.⠀

В Роспотребназдоре призвали бережно относиться к городу и своему здоровью.

Напомним, сегодня в России отмечается День воздушно-десантных войск, традиционно в этот день десантники купаются в фонтанах.