Улицы Новороссийска ушли под воду после ливня

Сильный ливень привел к подтоплениям в Новороссийске.
Под водой оказались улицы Восточного района. "Спасатели работают в районе улицы Элеваторная. Были убраны подтопленные машины и перегорожена часть улицы", - сообщает в своем Telegram-канале начальник Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.
Жителей города и туристов просят не пользоваться автомобилями при сильном дожде.
Накануне ливень обрушился на Краснодар, также вызвавший подтопления улиц.
Штормовое предупреждение продолжает действовать на всей территории Краснодарского края.