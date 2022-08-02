Улицы Новороссийска ушли под воду после ливня

2 авг. 10:30

Сильный ливень привел к подтоплениям в Новороссийске.

Под водой оказались улицы Восточного района. "Спасатели работают в районе улицы Элеваторная. Были убраны подтопленные машины и перегорожена часть улицы", - сообщает в своем Telegram-канале начальник Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Жителей города и туристов просят не пользоваться автомобилями при сильном дожде.

Накануне ливень обрушился на Краснодар, также вызвавший подтопления улиц.

Штормовое предупреждение продолжает действовать на всей территории Краснодарского края.