Власти Казахстана занялись концепцией развития сельских территорий

2 авг. 10:19

Властям Казахстана предстоит до 1 октября текущего 2022 года разработать проект концепции развития сельских территорий – такое поручение дал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании правительства.

В целом реализация национального проекта "Сильные регионы – драйвер развития страны" позволила улучшить состояние инфраструктуры в населенных пунктах и обеспечить равный доступ населения к базовым услугам, - отметил премьер, подчеркнув:

"Акимам регионов следует усилить работу по увеличению доли дорог местного значения в нормативном состоянии. При этом отмечаю неисполнение некоторых показателей в сфере жилищного строительства, по выдаче бюджетных кредитов по проекту "С дипломом в село", удорожание проектов и корректировки проектно-сметной документации. До конца года осталось не так много времени, и данную работу необходимо активизировать", - сказал премьер, передает Sputnik Казахстан.

Реализация этих проектов должна быть на особом контроле у акимов и руководителей ответственных центральных госорганов.

Также министерствам национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития, труда и социальной защиты населения совместно с заинтересованными госорганами поручено обеспечить качественное и своевременное исполнение показателей и мероприятий национального проекта.