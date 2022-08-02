Армения стремится восстановить торговые связи с Азербайджаном

2 авг. 10:00

Министр экономики Армении Ваган Керобян в интервью местному телеканалу заявил, что установление политики свободной торговли с Азербайджаном поможет Армении выйти на более значимые рынки.

Керобян подчеркнул, что торговые отношения с Азербайджаном не навредят бизнесу и жителям Армении, а скорее наоборот.

Министр добавил, что для развития торговли необходимо восстановить железнодорожное сообщение с Азербайджаном - невозможно иметь развитую промышленность без открытого железнодорожного сообщения с выходом в более широкий регион.

Восстановление железнодорожного сообщения с Азербайджаном также даст Армении "железнодорожное сообщение с Россией, Ираном, Центральной Азией”, указал глава Минэкономики республики.