Антициклон продолжит нагревать столичный регион

2 авг. 9:49

Сегодня в Москве и Московской области будет преобладать переменная облачность, а воздух прогреется до 28 градусов тепла, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Столичный регион останется под влиянием антициклона. Переменная облачность, без осадков, максимальная температура в Москве 26 - 28, в Подмосковье - 24 – 29 тепла. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с", - рассказал Леус, передает РИА Новости.

Атмосферное давление в норме – 748 мм рт ст, меняться оно будет мало, - добавил синоптик.