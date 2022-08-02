Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

2 авг. 9:41

Президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск, который отмечается 2 августа. Поздравительная телеграмма опубликована во вторник в телеграм-канале Кремля.

"Десантники всегда были сильны характером и волей, бесстрашием и братской взаимовыручкой, готовностью по первому зову встать на защиту Отечества. Нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество", - говорится в поздравлении.

Также российский лидер добавил, что «умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной».

"Уверен, что вы и впредь будете надежно стоять на страже национальных интересов страны, вносить значимый вклад в укрепление боевой мощи наших Вооруженных Сил", - отмечается в телеграмме.