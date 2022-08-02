Заболеваемость COVID-19 в Казахстане взлетела втрое

2 авг. 9:38

Глава Минздрава Казахстана Ажар Гиният сообщила о резком росте заболеваемости коронавирусом в республике.

"За последние две недели число заболевших выросло в 3,2 раза - с 10 714 до 34 550 случаев. За последние сутки зарегистрирован 2021 случай коронавирусной инфекции, летальных случаев не зарегистрировано", - цитирует ее РИА Новости.

Министр отметила, что очередной подъем заболеваемости инфекцией фиксируется с 20 июня, подчеркнув, что новая коронавирусная волна вызвана субвариантом штамма "омикрон" ВА.5.

"Данный вариант характеризуется высокой заразностью и протекает значительно легче по сравнению с вариантом "дельта". Это подтверждается и тем, что более 94% заболевших получают лечение в амбулаторных условиях", - добавила Гиният.