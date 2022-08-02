Пелоси прилетела в Малайзию

2 авг. 9:15

Председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси сегодня прилетела в Малайзию, передает информационное агентство Bernama.

"Спецборт с Пелоси и ее окружением приземлился на базе королевских ВВС Малайзии в Субанге в 10:30 утра в условиях усиленной безопасности ", - поясняется в сообщении.

Американский политик во время визита в страну должна встретиться с премьер-министром Исмаилом Сабри Яакобом и спикером парламента Азхаром Азизаном Харуном.

Как ранее сообщали некоторые СМИ, Пелоси в рамках своего азиатского турне, вопреки решительным протестам Пекина, собирается посетить Тайвань, причем именно после Малайзии.