Источник: судно с зерном из Одессы подвергнется досмотру

2 авг. 9:13

Сегодня в Стамбул должен прибыть сухогруз "Разони" под флагом Сьерра-Леоне, который накануне вышел из порта Одессы с грузом украинской кукурузы, завтра судно будет досмотрено, - сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Сегодня (во вторник) днем ожидается прибытие судна в Стамбул. В среду ожидается его досмотр с участием всех сторон, представленных в Координационном центре в Стамбуле", - цитирует собеседника РИА Новости.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что первое судно с продовольствием вышло из порта Одессы в 9.20 мск в понедельник и должно прибыть в Стамбул 2 августа. Морской коридор, по которому идет груженое кукурузой судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.