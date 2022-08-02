Блинкен и генсек ООН поговорили о продовольственной безопасности

2 авг. 8:34

В понедельник, 1 августа, в Нью-Йорке состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша.

Главной темой встречи стала продовольственная безопасность.

В частности, в ходе беседы глава американской дипломатии отметил важность совместной работы в ООН для предотвращения ухудшения в сфере продовольственной безопасности в связи с ситуацией на Украине, передает ТАСС.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции из Украины. Первый сухогруз с украинским зерном вышел из порта Одессы 1 августа. Его прибытие в акваторию порта Стамбула запланировано на 2 августа.