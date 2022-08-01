Джейхун Байрамов и Карен Донфрид обсудили послевоенную нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

1 авг. 23:47

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с помощником государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Дипломаты обменялись мнениями о текущем состоянии процесса постконфликтной нормализации азербайджано-армянских отношений, аспектов выполнения трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, а также по итогам двусторонних встреч между лидерами АР и РА при посредничестве председателя Совета ЕС Шарля Мишеля.

"Министр Джейхун Байрамов довел до сведения противоположной стороны известную позицию относительно необходимости обеспечения мира и прогресса в регионе, в том числе открытия транспорта и коммуникаций, делимитации границ двух государств, необходимости начала работы над будущем мирным договором", - отметили в МИД АР.

Кроме того, глава азербайджанского внешнеполитического ведомства указал на важность полного выполнения сторонами своих обязательств, подчеркнув, что, вопреки обязательствам, вытекающим из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, армянские вооруженные формирования все еще не выведены полностью с азербайджанских территорий. Джейхун Байрамов обратил внимание на недопустимость такой ситуации.

Во время разговора обсуждались последующие шаги по процессу нормализации отношений между Баку и Ереваном, вопросы региональной повестки и другие темы, представляющие взаимный интерес.