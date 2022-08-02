В Ставропольском крае до конца года появятся восемь новых детских садов

2 авг. 5:27

В Ставропольском крае в рамках национального проекта "Демография" построят до конца 2022 года восемь детских садов. Об этом сообщили в министерстве строительства и архитектура края.

Летом-осенью текущего года планируется ввести эксплуатацию шесть детских садов. "Готовится к вводу в эксплуатацию детский сад в Невинномысске на 225 мест и в селе Гражданском на 100 мест. В Нефтекумском округе также завершаются работы сразу на двух объектах - в ауле Новкус-Артезиан (45 мест), в селе Ачикулак (100 мест). В селе Заветном детский сад на 70 мест готов на 98%, а в селе Покойном новый детсад на 90 мест готов на 97%", - рассказали в пресс-службе.

Еще два дошкольных образовательных учреждения, рассчитанные на 160 мест, намерены построить до конца года. Одно из них появится в селе Ростовановском, а другое - в городе Михайловске.

Помимо этого, в министерстве отметили, что в 2023 году будет введен в эксплуатацию детский сад на 300 мест на улице А. Яковлева в Ставрополе.