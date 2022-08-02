Желающие получить профессию могут учиться по вечерам в Азербайджане

2 авг. 3:24

В 2022 году впервые в Азербайджане проводится прием на вечернее отделение профессиональных учебных заведений, заявил замдиректора - врио директора Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов.

По его словам, начало наборов связано с тем, что работающие люди также хотят получить профессиональное образование. "Учитывая это, проводится прием и на вечернее отделение, где предусмотрено 920 мест", приводит слова Керемова Trend.

Напомним, что прием в профессиональные учебные заведения в Азербайджане на 2022/2023 учебный год стартовал с 1 августа.