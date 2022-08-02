В Дагестане улучшили жилищные условия сотням очередников-льготников

2 авг. 0:33

Более 300 очередников в этом году получили возможность улучшить свои жилищные условия, сообщили в пресс-службе Минтруда Дагестана.

С начала года свидетельства о предоставлении субсидии в размере 840-870 тыс рублей на приобретение жилья получили 197 очередников из числа ветеранов военных действий, а также членов семей погибших, умерших ветеранов военных действий, вставших на учет до 1 января 2005 года.

Для ветеранов конфликта в Афганистане размер субсидии составил 1681,4-1740,3 тыс рублей. Инвалидам и семьям с детьми-инвалидами также выданы 164 свидетельства о предоставлении безвозмездной субсидии на покупку жилья в размере 840-870 тыс рублей.

Среди участников Великой Отечественной войны не обеспеченных жильем граждан не осталось. Кроме того, свидетельства получили две вдовы участников войны. Размер субсидии составил 1681, 4 тыс рублей.

Всего с января 2022 года возможность улучшить жилищные условия получили 363 очередника льготной категории граждан.