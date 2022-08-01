Памятниками истории стали еще 14 объектов Геленджика

1 авг. 23:29

Единый государственный реестр памятников истории и культуры Кубани пополнили еще 14 объектов курортного Геленджика: все они относятся к концу XIX – началу XX веков – периоду возникновения города и его развития, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Своеобразие и архитектурный облик Геленджика формируют исторические здания. Включение еще четырнадцати таких объектов в реестр памятников обеспечит дальнейшее сохранение застройки", – сказал вице-губернатор края Сергей Болдин, передает "АиФ-Юг".

Среди памятников – православная церковь Преображения Господня на городском кладбище, храм Святого угодника Николая Чудотворца в селе Архипо-Осиповка, башня Дообского маяка 1879 года в селе Кабардинка и створный маяк, построенный в 1906 году в центре береговой полосы Геленджикской бухты по проекту французского архитектора Франсуа Жозефа Тонде.

В реестр также включили знаменитую винодельню помещицы Л.Ю. Фирсовой, дачу генерала Н.И. Вишневецкого – редкий образец индивидуальной презентабельной дачной застройки Геленджика дореволюционного периода, и Дом Советов – пример крупного общественного здания в стиле неоклассицизм.

Определение историко-культурной ценности объектов и их включение в единый государственный реестр памятников ведет управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации края.