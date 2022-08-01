В Грузии снова объявят тендер по строительству порта Анаклия

1 авг. 23:15

Правительство Грузии планирует объявить новый тендер на строительство порта Анаклия в Зугдиди, - сообщает Грузия Онлайн.

Агентство по развитию глубоководного порта Анаклии объявило об упрощенной закупке, услуги планируется получать от следующих компаний: White & Case, Port Consultants Rotterdam, Maritime & Transport Business Solutions B.V. "Также возможно заключение договоров с новыми высококвалифицированными/авторитетными международными финансовыми и/или консалтинговыми и/или юридическими компаниями, что является одной из основных гарантий успешной реализации проекта, что наиболее важно для реализации проектов аналогичного характера", - говорится в сообщении.

Цель закупки - изучение технических и экономических вопросов, связанных со строительством порта Анаклия.