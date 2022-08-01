Ребенок расстегнул ремень безопасности и выпал с аттракциона на Ставрополье

1 авг. 22:53

Следователи проверяют ЧП в парке Минеральных Вод, где 12-летний мальчик выпал с аттракциона, такое сообщение распространило следственное управление СК по Ставрополью.

"По предварительным данным, двое несовершеннолетних катались на аттракционе "Ладья" и самостоятельно расстегнули ремни безопасности, в результате чего один из детей выпал наружу", - пояснили в ведомстве.

Мальчик госпитализирован, угрозы для его жизни нет.

Следователь осматривает место событий и опрашивает очевидцев.

Во время проверки планируется дать оценку действиям или бездействию лиц, которые были обязаны обеспечить требования безопасности при использовании аттракциона.