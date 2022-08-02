Запущен первый инфраструктурный проект между Израилем и Иорданией

Израиль объявил о планах ускорить строительство многомиллионного совместного промышленного парка с Иорданией вдоль общей границы двух стран. Решение о проекте, получившем название "Ворота Иордании", было принято на заседании кабинета министров Израиля в воскресенье.

Аль-Джазира сообщает, что эта идея была впервые предложена в 1994 году, когда две страны нормализовали отношения, но окончательные детали были согласованы на прошлой неделе во время встречи между королем Иордании Абдаллой II и премьер-министром Израиля Яиром Лапидом в городе Амман.

"Спустя двадцать восемь лет после заключения мирного соглашения с Иорданией мы делаем еще один шаг вперед в добрососедских отношениях между нашими двумя странами, - сказал Лапид. - Это прорыв, который внесет большой вклад в развитие и укрепление региона".

Работа над проектом уже началась - построен мост между двумя сторонами парка, который будет служить переходом. Он расположен чуть выше северо-восточной части израильского Западного берега, недалеко от израильского города Бейт-Шеан.

Согласно заявлениям израильского правительства, сделанным в последние годы, стоимость проекта оценивается примерно в 59 миллионов долларов. Он будет включать израильские и иорданские фабрики на иорданской стороне парка, а на израильской стороне будут построены логистическое крыло и база для вывоза товаров из израильских портов на Средиземном море, поскольку у Иордании нет выхода к морю.

Около 70 гектаров было выделено для проекта в Иордании и около 24 гектаров на израильской стороне. Все это позволит израильским и иорданским предпринимателям и бизнесменам общаться напрямую и в сферах торговли, технологий и местной промышленности".

Это будет первый совместный проект в области инфраструктуры между Израилем и Иорданией, но в последние годы несколько арабских государств продвигают соглашения в области экономики и безопасности с Израилем. В 2019 году, несмотря на сопротивление палестинцев, тогдашний президент США Дональд Трамп запустил экономический план между Израилем, Палестиной и арабскими государствами, а в мае 2022 года Израиль подписал соглашение о свободной торговле с ОАЭ, которое стало первым крупным торговым соглашением с арабской страной.