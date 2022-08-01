Владикавказ принимает выставку мастеров старинных русских ремесел

1 авг. 22:29

Уже завтра во Владикавказе откроется выставка, на которой будут представлены работы мастеров старинных русских ремесел, - сообщили в пресс-службе Общественной палаты Северной Осетии.

"Выставка пройдет со 2 по 7 августа в выставочном зале Национального музея Северной Осетии - для жителей и гостей республики будут представлены оренбургские платки, елецкие кружева, керамика из Нижнего Новгорода, живопись по стеклу из Цхинвала и шерстяная флористика из Севастополя", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Северная Осетия представит на выставке авторские куклы, чернолощенную аланскую керамику, изделия мастеров по дереву и меди, работы художников по камню и традиционные осетинские кинжалы. Еще одним украшением экспозиции станут композиции витрариев и ювелиров республики, а также воссозданные образцы скифского оружия, доспехов и амуниции, а молодые дизайнеры, парфюмеры, производители косметики и масел познакомят посетителей с современными продуктами бренда "Сделано в Алании".

Из Южной Осетии свои работы на выставку привезут художники по дереву и мастера, создающие одежду в национальном стиле. Также в рамках выставки пройдет конкурс северо-осетинских мастеров войлоковаляния.

Для гостей выставки ремесел будут организованы интерактивные площадки и мастер-классы по басонному плетению и плетению национальных косынок "цылла" и валянию войлочных головных уборов.