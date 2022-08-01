Первый цирковой карнавал собрал тысячи зрителей в Кисловодске

1 авг. 21:39

На первый цирковой карнавал в Кисловодске сегодня собрались 15 тыс зрителей, рассказал глава города-курорта Евгений Моисеев.

"По улицам курортного города в сопровождении оркестра прошло 30 титулованных артистов "Росгосцирка". Шествие возглавил караван верблюдов, за ним следовали одетые в эксклюзивные костюмы наездники, жонглеры, акробаты, гимнасты, кордебалет", - поведал он в своем Telegram-канале.

Градоначальник уточнил, что главное мероприятие состоялось в ключевой пешеходной зоне города - на Курортном бульваре: артисты шоу Гии Эрадзе "Песчаная сказка" провели сорокаминутное цирковое шоу.

Моисеев уточнил, что принято решение сделать цирковые кавалькады в Кисловодске традицией.

"Руководство Кисловодского цирка поддержало нашу идею, и теперь такие уличные цирковые шоу будем проводить перед каждым новым представлением", - заявил он.