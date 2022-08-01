До конца года в Нальчике построят еще одну вертолетную площадку для санавиации

1 авг. 22:14

Власти Нальчика решили оборудовать в столице Кабардино-Балкарии (КБР) вторую вертолетную площадку, которая позволит улучшить доступность и качество оказания медпомощи детям, - сообщили в Минздраве КБР.

"В частности, площадку для санитарной авиации планируется оборудовать между отделением реанимации Республиканской детской клинической больницы и перинатальным центром в Нальчике. Это позволит транспортировать юных пациентов до лечебного учреждения в разы быстрее, чем автотранспортом", - цитирует собеседника "Интерфакс".

В Нальчике уже работает одна такая площадка, расположенная на территории республиканской клинической больницы. Напомним, служба санитарной авиации в КБР заработала в июне 2022 года.