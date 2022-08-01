Часть коллекции нового бренда Ozon шьют в России и Узбекистане

1 авг. 21:45

Российский онлайн-ретейлер Ozon начал продажи одежды собственной торговой марки Hola, которую шьют 10 производителей, в том числе в Узбекистане, Китае и Туркменистане.

"Для производства одежды под брендом Hola мы отобрали 10 фабрик - часть из них расположена в России, часть за рубежом. В Узбекистане мы шьем часть трикотажной коллекции бренда - из тканей от местных поставщиков. Локальных производителей одежды выделяют как конкурентные цены на производство готовых изделий, так и удобная логистика - все это позволяет нам быстро наполнять коллекцию качественными изделиями", - сообщили в пресс-службе компании, передает Sputnik Узбекистан.

Новый бренд базовой одежды для взрослых и детей на данный момент насчитывает около 30 видов товара. К осени ассортимент должен увеличиться в 10 раз.

Напомним, Ozon - одна из ведущих платформ электронной коммерции и одна из крупнейших интернет-компаний в России, на площадке которой представлено более 100 млн товаров в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья.