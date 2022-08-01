Сотрудники российских отелей будут учиться бесплатно

1 авг. 21:32

Ростуризм запустил 11 бесплатных образовательных онлайн-курсов для сотрудников отелей, работников турбизнеса, желающих повысить квалификацию, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

Пройти курсы можно дистанционно, прослушать видео-уроки можно в любое удобное время. Для обучения нужно зарегистрироваться на сайте образовательной платформы Ростуризма.

Слушатели узнают, как принимать и размещать гостей в отелях, как создать свой отель или кемпинг, запустить востребованный турпроект для детского отдыха, разработать и обустроить турмаршрут.

Курсы открыты в рамках нацпроекта по туризму и призваны повысить качество услуг.