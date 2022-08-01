Госслужащих Грузии ждет 50% повышение зарплат

1 авг. 21:32

Заработная плата госслужащих до 2026 года будет увеличиваться не менее чем на 10% ежегодно, - заявил сегодня на заседании правительства Грузии премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Зарплата бюджетников не повышалась примерно с 2017 по 2020 годы, что является большой ошибкой, - отметил премьер.

"Этот вопрос будет регулироваться постановлением, а это значит, что заработная плата государственных служащих будет увеличиваться не менее чем на 10% ежегодно до 2026 года. В сумме получится около 50% прибавки в течение ближайших трех-четырех лет", – рассказал Гарибашвили, передает Sputnik Грузия.

Эти тенденции, процесс, динамику нужно поддерживать, нужно еще больше активности со стороны министерств, больше хороших инициатив, о которых правительство объявит совсем скоро, и начнет с сентября, - добавил премьер, подчеркнув важность стабильности, которую правительство и руководство страны сохранили в этот непростой период.

Напомним, государственным чиновникам Грузии повысили заработную плату на 10% с 1 января 2022 года, а средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари ($350).