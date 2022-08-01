МИД Ирана: участники СВПД изучают предложение Боррелля

1 авг. 21:17

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян сегодня заявил, что участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе изучают проект мнений, подготовленный верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепем Боррелем.

"За последние четыре месяца мы обменялись посланиями через представителя Евросоюза с американской стороной по вопросу об отмене санкций (в отношении Ирана), и теперь мы подошли к моменту, когда Баррель подготовил проект мнений различных сторон в переговорах и представил его всем сторонам как предложение координатора Европейского союза", сказал Абдоллахиян, добавив, что все участники изучают это предложение в своих столицах.

"Рамки переговоров, красные линии и цель, которую мы преследуем в переговорах ясны, и после того, как точки зрения были изучены экспертами, мы заявили о своей готовности: делегации Ирана, "4+1" и США косвенно в Вене смогут более подробно следить за результатами любого соглашения", - добавил глава иранской дипломатии.