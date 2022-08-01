На Ставрополье объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды

1 авг. 20:48

Уже нынешней ночью на Ставрополье обрушатся дожди с грозой и градом, - говорится в экстренном предупреждении, которое распространили в краевом главке МЧС.

Дожди и юго-восточный ветер скоростью 5-10 м/c, по прогнозам синоптиков, будут бушевать с ночи завтра весь день - при грозе порывы ветра могут достичь 15-18 м/c, а температура воздуха будет колебаться между 19 и 24 градусами тепла.

Днем в крае осадки сохранятся, возможен град. Ветер подует в северо-западном направлении, а температурные значения будут "метаться" между 28° и 38 градусами, - передает "Интерфакс".

"Днем и до конца суток 2 августа и далее в течение суток 3 августа местами в Ставропольском крае ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 20-23 м/с", - говорится в сообщении.

Непогода может привести к нарушению работы дренажных систем, подтоплению низинных участков в населенных пунктах и на автодорогах, повреждению автомобилей, линий связи и электропередачи, слабо закрепленных конструкций, деревьев и рекламных щитов, ухудшению ситуации на автодорогах, - напомнили в МЧС.