Минсельхоз прокомментировал уход Lipton из России

1 авг. 20:36

Уход из России компании Ekaterra, производящей чай брендов Lipton, Saito и Brooke Bond, не повлияет на ассортимент, доступный потребителю. Об этом рассказали в Минсельхозе России.

В ведомстве подчеркнули, что рынок на сто процентов обеспечен чаем. "Уход компании Ekaterra не окажет существенного влияния на объемы и ассортимент чая и создаст дополнительные возможности для развития бизнеса наших производителей, которые смогут оперативно заместить любую иностранную продукцию", - пояснили в министерстве.

По сведениям ассоциации "Росчайкофе", именно компании с российским капиталом занимают основную долю внутреннего рынка, так что они смогут в полном объеме обеспечивать россиян.