СМИ: жители Ирака вышли на акции протеста

1 авг. 20:32

В Ираке проходят массовые акции протеста сторонников политика Муктады ас-Садра, которые охватили уже семь провинций, в том числе Багдад, - передает телеканал al-Sumaria.

Демонстранты сегодня уже во второй раз за неделю ворвались в здание парламента. Сейчас они все еще находятся там, и, по их словам, планируют дальше проводить забастовку.

При этом "Координационная платформа", противостоящая ас-Садру, призвала последователей организовать протестную акцию у границ "Зеленой зоны" с планом перекрыть дорогу в аэропорт, чтобы не допустить бегства членов правительства.

Митинги начались в провинциях Мейсан, Дивания, Бабиль, Басра, Дияла и Ди-Кар. В Багдаде манифестанты перекрыли несколько мостов, ведущих к "Зеленой зоне", а между протестующими сторонниками "Координационной платформы" и силовиками возникли небольшие стычки, - передает РИА Новости.

В Ираке в разгаре политический кризис: после состоявшихся еще в октябре 2021 года парламентских выборов политические силы страны так и не смогли избрать нового президента республики и сформировать правительство.