В водах Дона ищут холерный вибрион

1 авг. 20:12

Прокуратура Воронежской области начала проверку информации СМИ о наличии холерного вибриона в реке Дон.

"Воронежской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по публикациям средств массовой информации об обнаружении в реке Дон непатогенного холерного вибриона", - передает РИА Новости со ссылкой на сообщение надзорного ведомства.

В ходе проверки будет определен круг хозяйствующих субъектов, расположенных возле поселка Орловка и села Гремячье Хохольского района, в чье пользование передан водный объект, где нашли холерный вибрион.