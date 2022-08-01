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В водах Дона ищут холерный вибрион

В водах Дона ищут холерный вибрион

Прокуратура Воронежской области начала проверку информации СМИ о наличии холерного вибриона в реке Дон.

"Воронежской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по публикациям средств массовой информации об обнаружении в реке Дон непатогенного холерного вибриона", - передает РИА Новости со ссылкой на сообщение надзорного ведомства.

В ходе проверки будет определен круг хозяйствующих субъектов, расположенных возле поселка Орловка и села Гремячье Хохольского района, в чье пользование передан водный объект, где нашли холерный вибрион.

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