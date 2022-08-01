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Спецпредставитель президента РФ принял главу израильской делегации по ситуации вокруг агентства "Сохнут"

Спецпредставитель президента РФ принял главу израильской делегации по ситуации вокруг агентства &quot;Сохнут&quot;

Специальный представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов принял главу израильской делегации, прибывшей в Россию для консультаций по ситуации вокруг деятельности Еврейского агентства "Сохнут".

Такое сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы Богданова и руководителя делегации, заместителя главного советника по юридическим вопросам МИД Израиля Т. Каплан Туржеман, а также посла Израиля в Москве Александра Бен Цви, "был предметно обсужден ряд актуальных вопросов российско-израильских отношений, а также затронута международная и ближневосточная проблематика, представляющая взаимный интерес".

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