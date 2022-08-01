В обход Адлера будут строить четырехполосную трассу

1 авг. 19:44

Вопросы строительства альтернативных дорог в объезд Сочи рассмотрели сегодня на совещании по развитию дорожного строительства в Краснодарском крае под председательством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

Работа над технико-экономическим обоснованием будет завершена в сентябре текущего года. Уже получены предварительные данные по транспортному моделированию, которые подтверждают необходимость строительства пяти приоритетных участков: Горячий Ключ – село Агой, обход Туапсе, обход микрорайона Лазаревское, обход города Сочи и обход Адлера.

"По поручению президента РФ разработан и утвержден пятилетний план дорожного строительства. Одна из ключевых задач – расширение дорог до четырех полос движения, в том числе в южном направлении. Необходимо отказаться от сложных технологических решений, применять комбинированные варианты и находить оптимальные решения", – подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, передает "АиФ-Юг".

Первоочередными участками для строительства являются обход Адлера и третья очередь обхода Сочи. Строительство альтернативной трассы в обход Адлера позволит переключить на нее порядка трети трафика с А-147 уже в первый год эксплуатации, и на выход с обхода в направлении микрорайона Адлер поедет порядка 14 тыс автомобилей в сутки, – доложил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Предварительно рассматривается вариант обхода Адлера в четырехполосном исполнении с трассировкой более 8 км и скоростью движения не ниже 80 км/ч. Проект предусматривает строительство трех пар тоннелей и возведение пяти пар эстакад, а также устройство трех транспортных развязок.