Турецкие роботы спасают пчел

Исследователи из Ближневосточного технического университета (METU) работают в международном проекте, в рамках которого разрабатываются роботы-пчелы, чтобы помочь исчезающим видам пчел во всем мире.

Как отмечает турецкая "Сабах", в Центре применения и исследований технологий робототехники и искусственного интеллекта (ROMER) в кампусе университета в Анкаре ученые, при поддержке Horizon Europe, работают над Roboroyale - программой финансирования исследований и инноваций ЕС. Новое поколение ульев с пчелами-роботами находится под пристальным наблюдением ученых в контакте с коллегами из Великобритании, Австрии и Чехии.

Доцент Эрол Шахин сообщил Анатолийскому агентству, что существует опасность исчезновения пчел из-за нескольких факторов, от пестицидов и болезней до изменения климата: "Вымирание пчел приведет к коллапсу всей экосистемы. Пчелиные матки - единственные представители видов, имеющие решающее значение для выживания любой пчелиной семьи. Если мы сможем следить за здоровьем пчелиной матки и дать ей возможность разводить больше пчел, мы сможем поддерживать здоровье всего улья и даже улучшать его. Это, в свою очередь, приведет к большему опылению, что принесет большее количество плодов и семян, и, соответственно, большее количество пищи для людей и животных. Это и есть основная идея проекта".

Проект рассчитан на четыре года. В ROMER ученые работают над проектированием мехатроники, управлением и обработкой изображений ульев, а также над экспериментами над пчелами. "Наша работа не направлена на получение большего количества меда от пчел. Мы рассматриваем их как ценный вид для опыления цветов. В настоящее время нет искусственных систем или решений для опыления. Итак, миру нужны пчелы. В этом вопросе не может быть каких-либо альтернатив", - добавил Шахин.

Ульи оснащены оборудованием, позволяющим ученым проводить наблюдение в режиме реального времени. Каждая пчела снабжена штрих-кодом. На следующем этапе исследований ученые планируют разработать систему, позволяющую контролировать их без штрих-кодов, чтобы увидеть их взаимодействие с пчелиной маткой.Пчелы-микророботы могут управляться дистанционно, имитируя рабочих пчел, которые могут кормить пчелиную матку. Они будут обслуживать, чистить и кормить ее, чтобы пчелиная матка могла больше размножаться даже в трудных обстоятельствах.

Помимо проекта, финансируемого ЕС, Шахин и его коллега, доцент Ханде Алемдар, работают над проектом KOVAN (Hive) 4.0, одобренным Советом по научным и технологическим исследованиям Турции (TÜBİTAK), целью которого заявлено использование искусственного интеллекта (ИИ) для автоматизированного анализа взаимодействия пчел между собой вне улья.