В казахстанском Кентау заработал новый кирпичный завод

1 авг. 19:32

В городе Кентау в Туркестанской области Казахстана сегодня заработал завод по производству кирпичей, который начали строить в прошлом году, - сообщает пресс-служба АО "НК KAZAKH INVEST".

В строительство предприятия было инвестировано 1,7 млрд тенге, Проект реализовало ТОО Almaty NS Group на территории промышленной зоны СЭЗ Turkistan.

Производственная мощность завода составит 45 млн кирпичей в год. Ежемесячно завод будет выпускать до 3 млн кирпичей, - передает Sputnik Казахстан.

Печи для обжига кирпичей уже начали производство первой партии продукции, которая будет поставляться на внутренний рынок, покрывая повышенный спрос на строительные материалы в регионе.

Руководители предприятия прогнозируют выход на полную производственную мощность в 2023 году.