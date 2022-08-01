10 самых населенных городов Ближнего Востока

Большинство экспертов относят страны Западной Азии и Египет к региону Ближнего Востока. Всего таких стран 16, включая Палестину и Израиль. Численность населения этого региона оценивается в 476 млн человек. Поскольку территория, которую занимают ближневосточные страны, огромна, их население говорит на множестве языков, в том числе турецком, курдском, арабском, берберском и фарси, и исповедует несколько религий, хотя ислам занимает доминирующее положение. City Monitor составил список из десяти крупнейших городов Ближнего Востока по численности населения.

1. Стамбул, Турция - 14,8 млн

Стамбул можно назвать третьим по величине городом на Ближнем Востоке с населением более 15 млн человек, если считать одноименной провинцией; однако в районе лишь самого города Стамбул проживает 14,8 млн человек. Эт самый густонаселенный город Турции и, можно сказать, центр страны, а также пятый по величине в мире по численности населения в черте города. Город находится одновременно в Европе и в Азии, так как пролив Босфор делит Стамбул на две части света. Из результатов проведенного в 2021 году исследования, следует, что в Стамбуле проживает 18,5% населения всей Турции. В 2010 году Стамбул был назван культурной столицей Европы, а в 2018 году занял 8-ое место среди городов мира по числу туристов.

2. Каир, Египет - 9,61 млн

Это самый густонаселенный столичный район Ближнего Востока, а население Каира вдвое превышает численность населения Эр-Рияда, расположенного в Саудовской Аравии. Он также считается шестым по величине мегаполисом мира. Фактически, население городской агломерации достигает 21,7 млн человек. Город Каир с населением около 9,6 млн человек - столица страны, которая ассоциируется с Древним Египтом, и неподалеку от него находятся комплекс пирамид в Гизе и античные города Мемфис и Гелиополь. Он также расположен недалеко от Нила, к югу от его дельты. Каир всегда был культурным и политическим центром региона, а его исторический центр получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году.

3. Багдад, Ирак - 7,22 млн

Багдад занимает четвертое место по площади мегаполиса, это также четвертый по величине город на Ближнем Востоке и второй по величине город в Западной Азии после Тегерана с населением 7,5 млн человек (население города Багдад приближается к 7,2 млн человек). Столица Ирака расположена на берегу реки Тигр. С тех пор как его объявили столицей в 762 году н.э., Багдад стал средоточием культурной, интеллектуальной, научной и коммерческой среды мусульманского мира.

4. Тегеран, Иран - 7,15 млн

Тегеран с населением более 7,1 млн человек считается самым густонаселенным городом как Ирана, так и Западной Азии. Также это второй по величине мегаполис на Ближнем Востоке с населением 16,6 млн человек. Впервые Тегеран стал столицей в 1786 году. Столица Ирана переносилась несколько раз на протяжении истории, и Тегеран стал лишь 32-ой национальной столицей страны. С тех пор в город стали массово стекаться жители со всего Ирана. Большая часть населения - персы, говорящие на фарси. Однако в Тегеране проживает большое количество других этнолингвистических групп, у которых персидский второй язык.

5. Александрия, Египет - 5,26 млн

Александрия - средиземноморский портовый город в Египте. В 2022 году в городе проживает 5,2 млн человек. Город был основан в 331 г. до н.э. Александром Македонским и с тех пор играет роль крупного центра цивилизации и культуры. Здесь находился Александрийский маяк, одно из семи чудес древнего мира, а также знаменитая Александрийская библиотека. Местные жители называют Александрию "Средиземноморской невестой", так как это очень популярное туристическое направление и важный торгово-промышленный центр страны.

6. Эр-Рияд, Саудовская Аравия - 4,21 млн

Эр-Рияд - столица и крупнейший город Саудовской Аравии. В городе проживает около 4,2 млн человек, а в столичном регионе - 7,5 млн человек. Он расположен на плато Неджд в центре Аравийского полуострова. Однако перепись населения Саудовской Аравии не проводилась с 2010 года, поэтому некоторые данные неточны. Город неуклонно растет с XIV века и остается центром торговли. В Эр-Рияде в одном доме часто проживают не только обычные семьи, состоящие из родителей и детей, но и традиционные большие семьи, включающие родителей, бабушек и дедушек, теть, дядь и детей.

7. Анкара, Турция - 3,52 млн

Анкара - столица Турции, расположенная в центральной части страны - Анатолии. С населением 5,3 млн человек в столичном районе и 3,5 млн в городской зоне, это шестой по населению город на Ближнем Востоке. Это также второй по величине город Турции после Стамбула. В 1920-х годах в иле Анкара проживало всего около 500 тысяч жителей. Массовый прирост населения произошел в 1950-х годах, так как люди стали переезжать в поисках более высокого качества жизни и новых карьерных возможностей. Из-за такого быстрого роста в городе было много нелегального жилья. Сегодня ему пришло на замену государственное жилье.

8. Дубай, ОАЭ - 2,96 млн

Столица одноименного эмирата - Дубай - расположен вдоль восточного побережья Аравийского полуострова. Он считается одним из деловых и культурных центров Ближнего Востока. На момент 2021 года численность населения эмирата достигла 3,49 млн человек. Построенный в центре пустыни Дубай славится своими пляжами, погодой и гостеприимством. Его разнообразная и быстрорастущая экономика послужила причиной невероятного роста города за последние десятилетия. Дубай также является вторым по величине среди семи эмиратов, входящих в состав ОАЭ.

9. Джидда, Саудовская Аравия - 2,87 млн.

Джидда - это крупнейший город в административном округе Мекка, крупнейший город в провинции Хиджаз, второй по величине город Саудовской Аравии и десятый по величине на Ближнем Востоке. В городе проживает 4,7 млн человек, а в городской черте проживает 2,8 млн человек. Джидда служит главными воротами в Мекку, самый священный для ислама город на востоке и в Медину на севере. Исследовательская группа глобализации и мировых городов назвали Джидду бета-городом (по классификации есть альфа-города - ведущие, бета-города - главные, гамма-города - второстепенные).

10. Измир, Турция - 2,5 млн

Население города Измира достигает 2,5 млн человек, а в столичном районе насчитывается чуть более 3 млн человек. Измир - мегаполис, располагающийся в западной части Турции. Он считается третьим по численности населения городом Турции после Стамбула и Анкары. У города богатая история - более 3000 лет, а первое поселение людей на территории Измира было зафиксировано по крайней мере 8500 лет назад, т.е., в период неолита. Измир всегда был одним из главных торговых городов Средиземноморья. Также там проводились 6-е Средиземноморские игры в 1971 году и Всемирные студенческие игры в 2005 году. В 2019 году Измире стал частью всемирной экологической инициативы "Климатон".