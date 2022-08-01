Турецкая кинокомпания снимет сериал о Карабахской войне

1 авг. 19:23

По инициативе и при поддержке министерства культуры Азербайджана турецкая компания Bozdağ Film начала подготовку к съемкам многосерийного художественного телевизионного фильма под названием Qarabağ Vətən müharibəsi ("Карабахская Отечественная война"), - говорится в опубликованном на сайте министерства культуры страны отчете о деятельности ведомства за первое полугодие 2022 года.

Компания Bozdağ Film сняла такие известные телесериалы, как Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul, Aşkın yolculuğu, Yunus Emre, Mendirman Celaleddin, Destan, - напоминает Тренд.