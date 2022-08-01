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Британия ослабила авиационные санкции против России

Британия ослабила авиационные санкции против России

Лондон выпустил новую генеральную лицензию, которая дает возможность частично совершать страхование связанных с РФ контрагентов в авиации. Такое сообщение опубликовало Министерство внешней торговли Соединенного Королевства.

"Генеральная лицензия … позволяет предоставлять страхование и перестрахование лицу, связанному с Россией, ... при условии соблюдения более широких ограничений и условий лицензии", - сказано в заявлении.

В то же время, эти послабления не распространяются на военные товары и технологии.

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