Британия ослабила авиационные санкции против России

1 авг. 19:09

Лондон выпустил новую генеральную лицензию, которая дает возможность частично совершать страхование связанных с РФ контрагентов в авиации. Такое сообщение опубликовало Министерство внешней торговли Соединенного Королевства.

"Генеральная лицензия … позволяет предоставлять страхование и перестрахование лицу, связанному с Россией, ... при условии соблюдения более широких ограничений и условий лицензии", - сказано в заявлении.

В то же время, эти послабления не распространяются на военные товары и технологии.