Роддом Кизилюрта восстановят после пожара

1 авг. 18:49

Дагестанские строители начали восстанавливать родильное отделение в Кизилюрте, пострадавшее в конце июня из-за пожара, - сообщает пресс-служба городской администрации.

"В Кизилюрте начали восстанавливать родильное отделение: согласно заключению строительной экспертизы, огонь не повредил основные конструкции, а значит, объект можно и нужно восстановить. Работы по восстановлению начались сразу после пожара, все расходы с устранением последствий огня ведутся за счет фирмы подрядчика", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Фасад здания уже очищен от сгоревшего материала, взамен него будет установлен огнеупорный керамогранит, активно идет восстановление кровли, а также ведутся внутренние отделочные работы.

Напомним, пожар в строящемся роддоме вспыхнул 24 июня и нанес повреждения крыше и фасаду здания, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.