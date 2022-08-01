Министр обороны: Турция найдет альтернативы, если США не продадут ей F-16

1 авг. 18:41

Если переговоры Анкары с Вашингтоном по закупке истребителей F-16 провалятся, то у Турции будут альтернативные решения, заявил глава министерства национальной обороны республики Хулуси Акар.

"В противном случае, в мире есть много альтернатив. Не исключены новые решения", - сказал он.

Напомним, Турция собирается приобрести у США 40 истребителей F-16, а также модернизировать еще 80 уже находящихся на вооружении самолетов. Однако группа конгрессменов подписала заявление о недопустимости сделки и призвала не совершать ее.